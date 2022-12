FTX-oprichter gearresteerd op de Bahama's na faillissement van cryptobeurs

De oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried, is gearresteerd op de Bahama's. Dat liet het Openbaar Ministerie van de eilandengroep vannacht weten. Het omgevallen FTX was een van de grootste handelsplatformen voor digitale valuta. Door het faillissement raakt een deel van de FTX-gebruikers zijn inleg helemaal kwijt.

De Bahama's arresteerde Sam Bankman-Fried nadat de Verenigde Staten had laten weten de ex-topman strafrechtelijk te willen vervolgen. Volgens het OM van de Bahama's zullen de VS om zijn uitlevering vragen. De Amerikaanse justitie liet eerder al weten te onderzoeken of de ondernemer fraude heeft gepleegd.

FTX ging failliet omdat het bedrijf niet genoeg geld had om de tegoeden van gebruikers terug te kunnen betalen. Reden waren de vele schulden die het cryptoplatform samen met dochterbedrijf Alameda Research was aangegaan. Toen al die schulden niet meer betaald konden worden, viel FTX om.

Bankman-Fried gaf de afgelopen weken meerdere interviews en bekende daarin geen schuld. Wel zei hij dat er te weinig controles waren en dat hij en zijn medebestuurders het overzicht waren kwijtgeraakt. De timing van de arrestatie is opvallend. Bankman-Fried had toegezegd om deze dinsdag via een videoverbinding te zullen getuigen over zijn rol bij de ondergang van zijn FTX.