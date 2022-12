Marokkaanse vlaggen en gebak niet aan te slepen door WK-succes

Vlaggenverkopers en Marokkaanse bakkers draaien overuren door het succes van het Marokkaanse voetbalelftal op het WK in Qatar. Supporters kopen massaal gebak met afbeeldingen van bijvoorbeeld Marokkaanse spelers, terwijl vlaggen bij sommige aanbieders zelfs uitverkocht zijn.

Hoe verder het elftal komt, hoe drukker het wordt, zeggen de bakkers. Zo neemt Boulangerie Marrakech in Amsterdam sinds afgelopen vrijdag zelfs geen bestellingen meer aan. "Het aantal bestellingen bij de laatste wedstrijd was enorm", vertelt eigenaar Fariss Berkane.

Bij Uw Voordeelbakker in Den Haag begon de drukte afgelopen donderdag. Klanten wilden voor de wedstrijd tegen Portugal nog snel gebak inslaan. "Mensen kijken de wedstrijd samen bij familie en dan nemen ze altijd iets lekkers mee", weet eigenaresse Oumaima Kaddouri. "Afgelopen zaterdag konden we de vitrines in de winkel niet eens bijvullen. De patisseriechef werkte alles af en het werd meteen verkocht."

"Het thema is deze dagen rood en groen", zegt Mohamed El Arkoubi van de Rotterdamse bakkerij Rif. Bij de bakker kleurt het gebak in de kleuren van de Marokkaanse vlag. Ook verkoopt hij tompoucen, cupcakes en taarten met afbeeldingen van de spelers Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat en Noussair Mazraoui. Volgens de bakker zijn die het populairst, omdat deze spelers ook Nederlanders zijn.

Dokkumer Vlaggen Centrale heeft tussen zaterdagavond en maandagochtend circa vijf keer zoveel Marokkaanse vlaggen verkocht als het bedrijf normaal gesproken in een heel jaar verkoopt. Om aan de vraag te kunnen voldoen, is het bedrijf nu ook Marokkaanse vlaggen gaan printen. In tegenstelling tot zeefdrukken, dat enkele dagen in beslag neemt, gaat digitaal printen snel.