EU vreest voor een gastekort volgende winter

In de winter van 2023/2024 kan in Europa een tekort aan gas ontstaan van zo'n 30 miljard kubieke meter. Daarvoor waarschuwen de Europese Commissie (EC) en het internationaal energieagentschap IEA. Het produceren van meer groene energie en een lager verbruik kunnen dit tekort voorkomen.

De verwachting is dat de gasvoorraden voor de huidige winter waarschijnlijk vol genoeg zijn om de koude maanden door te komen. Maar of dat ook geldt voor de volgende winter, is zeer de vraag.

Volgens de EC en het IEA hadden Europese landen in aanloop naar deze winter het geluk dat de najaarsmaanden relatief zacht waren. Ook speelde het strenge lockdownbeleid in China in ons voordeel. Dat land had daardoor minder energie nodig, waardoor Europa zijn voorraden makkelijker kon vullen. Die voordelen spelen komende winter mogelijk niet, waardoor Europa extra op zijn hoede moet zijn.

De energievoorziening staat in Europa onder druk, doordat de gastoevoer vanuit Rusland vrijwel is dichtgedraaid. In plaats daarvan is meer gas uit Noorwegen gehaald en is meer vloeibaar aardgas (lng) ingevoerd, bijvoorbeeld vanuit Qatar.

Om volgende winter een tekort te voorkomen, kan Europa verschillende dingen doen, denken Brussel en het IEA. Naast eerdergenoemde maatregelen zouden huiseigenaren meer warmtepompen moeten installeren en zouden landen meer lng moeten importeren.

Maandag maakte staatsgasbedrijf Gasunie bekend dat het inderdaad meer vloeibaar aardgas wil invoeren. Daarom kijkt het bedrijf naar nieuwe locaties voor lng-installaties en naar uitbreiding van bestaande faciliteiten, zoals in Groningen en Rotterdam.

Het kabinet maakte vrijdag al duidelijk dat het kijkt naar twee nieuwe installaties voor vloeibaar aardgas. De bouw daarvan zou in 2024 moeten beginnen.

