Benzineprijs zakt naar laagste punt in ruim anderhalf jaar

De gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine staat maandag op 1,864 euro. Dat is het laagste punt sinds april vorig jaar en is ruim 60 cent goedkoper dan op het hoogste punt in juni. Dat blijkt uit gegevens van consumentencollectief UnitedConsumers.

Ook diesel is de laatste tijd minder duur geworden. De adviesprijs voor een liter ligt maandag op 1,837 euro, het laagste punt sinds januari dit jaar.

De relatief lage prijzen voor brandstof worden veroorzaakt doordat olie de laatste tijd minder duur is geworden. Zo kostte een vat Noordzeeolie maandag ongeveer 76 dollar (72 euro), terwijl dat een maand geleden nog zo'n 93 dollar was.

De oorzaak van de daling is vooral de afkoelende economie. Als de bedrijvigheid minder wordt, is er ook minder olie nodig, waardoor de prijs daalt.

Vorige week is wel een Europese boycot op Russische olie ingegaan, terwijl andere westerse landen een prijsplafond op olie uit Rusland hebben ingesteld. Maar de gevolgen daarvan voor de olieprijzen zijn tot dusver beperkt.

