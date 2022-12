Big Mac komt weer terug op het menu bij Russische vervanger van McDonald's

Delen via E-mail

De nieuwe uitbater van de voormalige McDonald's in Rusland doet er alles aan om weer te kunnen beschikken over ingrediënten en materialen. Binnenkort moeten weer overal frietjes verkrijgbaar zijn en de restaurantketen komt ook met een vervanger voor de Big Mac op de menukaart.

Toen McDonald's zijn filialen in Rusland sloot als reactie op de invasie in Oekraïne werden de restaurants opgekocht door de Rus Alexander Govor. De restaurants gingen verder onder de naam Vkusno & tochka ('Lekker en dat is het').