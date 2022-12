Topdrukte bij verwarmingsbedrijven, oudere cv-ketels laten het afweten

Verwarmingsbedrijven in ons land hebben te maken met topdrukte vanwege het koude weer. Vooral veel oudere cv-ketels die nauwelijks onderhoud hebben gehad, laten het afweten. Volgens voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland zetten installateurs alles op alles om storingen zo snel mogelijk te verhelpen.

"Op dagen als deze blijkt maar weer hoe belangrijk verwarmingsmonteurs zijn", zegt Terpstra. "Ze draaien overuren om ervoor te zorgen dat niemand in de kou blijft zitten. Onze leden houden Nederland warm."

Zo staat de telefoon roodgloeiend bij installatiebedrijf Verspeek in Valkenswaard. "Het is alle hens aan dek. Ik ben zelf storingen aan het verhelpen. Dat is nog nooit voorgekomen", zegt directeur Martijn Verspeek.

Ook bij Hove Techniek in het Noord-Hollandse Zwaag is sprake van topdrukte. "Vanochtend stroomde mijn voicemail letterlijk vol", laat directeur Martijn Veldhuisen weten. "Tot nu toe kunnen we het nog net bijbenen."

Yvonne Michorius van Michorius Installatiebedrijf uit Haaksbergen ziet een duidelijk patroon in de storingsmeldingen. "Het zijn vooral oudere, slecht onderhouden ketels die in storing gaan. Of ketels die al lang aan vervanging toe zijn."

Techniek Nederland raadt consumenten aan om de cv-ketel regelmatig te laten onderhouden. Dat voorkomt problemen, juist wanneer het koud wordt. In de handleiding van de cv-ketel is te vinden hoe vaak de ketel onderhoud nodig heeft. Meestal is dat eens per jaar of eens per twee jaar.

