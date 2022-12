STAP-budget aanvragen kan pas eind februari weer door aanpak fraude

Delen via E-mail

Het is pas vanaf 28 februari weer mogelijk om het STAP-budget aan te vragen. Het kabinet heeft zo de tijd om maatregelen te nemen die misbruik van dit opleidingsbudget te voorkomen. Zo zijn er signalen dat er "snoepreisjes" van betaald worden.

Iedereen die ouder is dan achttien jaar en nog geen AOW ontvangt kan het budget van 1000 euro aanvragen voor bijscholing. Maar er zijn signalen dat er misbruik wordt gemaakt van de regeling. Het kabinet wil dat daar wat aan gedaan wordt, voordat mensen nieuwe aanvragen kunnen doen. Dat melden ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken) en Dennis Wiersma (Onderwijs).

Er wordt nu onderzoek gedaan naar ruim 3500 opleidingen die zijn geregistreerd in het STAP-register. Het kabinet wil niet dat het budget wordt gebruikt als "ongepast verdienmodel". Van Gennip meldde aan de Kamer dat er "snoepreisjes" en cursussen mee gefinancierd werden die helemaal niet waren gericht op de arbeidsmarkt.

Om dit te voorkomen, wordt er gewerkt aan keurmerken voor opleiders om aan te tonen dat zij voldoen aan de STAP-eisen. Ook wordt gekeken of het budget alleen kan worden ingezet in sectoren met tekorten, zoals de ICT, het onderwijs, gezondheidszorg of techniek. Het kabinet werkt de maatregelen aankomende maand verder uit.