Zuid-Holland schroeft wegenbelasting komend jaar het meest op

In Zuid-Holland gaat de wegenbelasting komend jaar met 3,9 procentpunt omhoog naar 95,7 procent, de grootste stijging van alle twaalf provincies. Dat meldt statistiekbureau CBS. Ook in Limburg, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Groningen gaat het tarief omhoog. In de overige zes provincies blijft de wegenbelasting hetzelfde.

Door de verhoging in Zuid-Holland is die provincie, samen met Groningen, de duurste. Het laagste tarief is er in Noord-Holland, met 67,9 procent.

Door de verhogingen verwachten de provincies samen zo'n 67 miljoen euro meer wegenbelasting te kunnen innen dan dit jaar. De totale opbrengsten komen waarschijnlijk uit op 1,8 miljard euro, wat 3,8 procent meer is dan dit jaar.

Ook de landelijke overheid int wegenbelasting en verwacht komend jaar 4,5 miljard euro binnen te krijgen. Dat is 3,5 procent meer dan dit jaar.

De inkomsten worden bij zowel het Rijk als de provincies wat gedrukt door de opkomst van elektrische auto's. Wie volledig elektrisch rijdt, betaalt geen wegenbelasting, terwijl sommige hybrides er deels van zijn vrijgesteld.

