Overnameslag onder flitsbezorgers in volle gang, winst maken blijft lastig

De overnameslag onder flitsbezorgers is in volle gang nu het Turkse Getir zijn concurrent Gorillas heeft overgenomen. De verwachting is dat er uiteindelijk een of twee sterke partijen overblijven. De volgende stap is dat de flitsbezorgers ook rendabel worden. Een lastige klus, aangezien het om een kleine markt gaat, zeggen deskundigen tegen NU.nl.

Getir neemt zijn Duitse concurrent Gorillas over voor een bedrag van 1,2 miljard dollar (1,1 miljard euro). Het is de eerste grote overname binnen die sector. "Deze overname verbaast me niet. De markt is volledig op zijn kop gezet. Dit is het begin van de grote consolidatieslag in de sector", zegt retailexpert Michel Kregel.

Met de overname van Gorillas blijven er op de Nederlandse markt nog twee partijen over: Getir en het Duitse Flink. De Britse flitsbezorger Zapp heeft zich al eerder teruggetrokken uit ons land en richt zich op de thuismarkt in het Verenigd Koninkrijk.

Getir is nu de kapitaalkrachtigste partij en daarmee de grootste winnaar in de markt, zegt Kregel. "Als het investeringsmodel wordt omgezet in een verdienmodel, kan een flitsbezorger interessant zijn voor een grote supermarktketen zoals Ahold Delhaize of Jumbo."

'Een verdienmodel is erg lastig'

Sectorspecialist Dirk Mulder van ING ziet dezelfde ontwikkelingen als bij online platformen zoals bol.com, maaltijdbezorgers en taxidiensten zoals Uber. "Het gaat eerst vooral om groei en schaalgrootte en dan pas om rendement. Dat zie je in alle techsectoren gebeuren."

Een verdienmodel is erg lastig omdat de markt relatief beperkt is, benadrukt Mulder. Daar komt de concurrentie van de maaltijdbezorgers bij. "Deze partijen maken een beweging richting flitsbezorging door samen te werken met supermarkten."

"Bovendien bestaat flitsbezorging uit kleine en incidentele boodschappen. Het mandje wordt dan wel steeds groter en er is zeker een bepaalde behoefte bij een groep consumenten. Maar flitsbezorgers hebben ook te maken met flinke kosten voor de huur van de darkstores, de fietsen en het personeel."

Kregel zegt dat partijen de markt goed moeten begrijpen om er eventueel winst uit te halen. Zo stuiten flitsbezorgers in een aantal grote steden op steeds meer verzet vanwege de overlast die ze veroorzaken. "Flitsbezorgers kunnen slechts op een paar plaatsen rendabel zijn. De volgende koper zal vooral marktaandeel overnemen waarmee hij geld verdient. En dan moet je denken aan een grote internationale speler."

Aanbevolen artikelen