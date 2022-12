Maximumprijs warmtenet flink omhoog: wie veel verbruikt is de klos

Huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet en de verwarming vaak aan hebben staan, gaan dat waarschijnlijk voelen in hun portemonnee. Toezichthouder ACM verhoogt de maximale tarieven die warmteleveranciers als Vattenfall en Ennatuurlijk komend jaar in rekening mogen brengen van 48,60 euro naar 90,91 euro per gigajoule.

De verhoging is alleen van belang voor wie komend jaar meer dan 37 gigajoule verbruikt. Tot dat verbruik geldt het prijsplafond van 47,38 euro per gigajoule, dat door het kabinet is ingesteld. Pas als je meer dan dat verbruikt, gaat een hoger tarief gelden.

Volgens de ACM heeft 70 tot 80 procent van de huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet, ook wel stadsverwarming genoemd, een verbruik van 37 gigajoule of minder. De hogere tarieven hebben dus alleen betrekking op die overige 20 tot 30 procent. Dan gaat het nog altijd om meer dan 100.000 huishoudens.

Hoe hoog je werkelijke tarief wordt, hangt af van je warmteleverancier. Vattenfall heeft al bekendgemaakt zijn tarief komend jaar te verhogen naar 76,45 euro per gigajoule, bijna een verdubbeling ten opzichte van dit jaar. Andere leveranciers moeten hun nieuwe tarieven nog bekendmaken, maar die mogen dus niet hoger zijn dan 90,91 euro. De ACM roept leveranciers op hun tarieven niet verder te verhogen dan nodig is om gestegen kosten te dekken.

Dat de tarieven omhooggaan, komt onder meer doordat de warmteprijs gekoppeld is aan de gasprijs. En gas is het afgelopen jaar veel duurder geworden. De ACM zou graag zien dat die koppeling wordt losgelaten, zodat ze op basis van de werkelijke kosten een maximumtarief kan bepalen. De toezichthouder doet dan ook een oproep aan de politiek om dit te veranderen.

