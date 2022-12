Vanaf nu ook vibrators te koop bij HEMA

Delen via E-mail

Vanaf vandaag liggen er naast theedoeken, mutsen en taarten ook seksspeeltjes in de schappen van de HEMA. De nieuwe collectie is een samenwerking met seksspeeltjesmaker EasyToys.

Naast vibrators gaat het om vibrerende eitjes, giftsets, condooms, flesjes glijmiddel en massageolie. De speeltjes zijn te vinden in de grotere filialen van het warenhuis, maar de producten zijn ook online te bestellen.

Daar is erotiekconcern EQOM, het moederbedrijf van EasyToys het mee eens. "Als iets bewijst dat seksspeeltjes inmiddels een maatschappelijk geaccepteerd fenomeen zijn, dan is het wel dat ze nu in de schappen van de HEMA liggen", zegt Eric Idema, topman van het concern.