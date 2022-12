Britse economie krimpt verder, recessie tegen het einde van dit jaar

De Britse economie is in het derde kwartaal van dit jaar met 0,3 procent gekrompen. De verwachting is dat het Verenigd Koninkrijk aan het einde van dit jaar officieel in een recessie verkeert.

De economische krimp is het gevolg van de stijgende prijzen die bedrijven en huishoudens hard treffen. Een land verkeert officieel in een recessie wanneer de economie twee opeenvolgende kwartalen krimpt.

In het afgelopen kwartaal vertraagde de economische bedrijvigheid in het VK in alle belangrijke sectoren, waaronder de productie, bouw en diensten.

Volgens de Bank of England bevindt de economie zich al in een recessie. Deze duurt mogelijk tot eind volgend jaar, zei de Britse centrale bank vorige maand.

