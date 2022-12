Landelijke vierdaagse staking streekvervoer gaat voorlopig niet door

Een landelijke vierdaagse staking in het streekvervoer is voorlopig van de baan. Vakbond FNV gaat eerst verder praten met werkgevers in het streekvervoer over zijn eisen voor een nieuwe cao.

FNV wil onder meer dat de lonen van werknemers in het streekvervoer meestijgen met de hoge inflatie. Om dat af te dwingen in een nieuwe cao stelde de vakbond de werkgevers een ultimatum. Als de werkgevers voor zondag niet met de eisen akkoord zouden zijn gegaan, zouden werknemers staken.

Een woordvoerder van de FNV benadrukt dat de stakingsplannen zijn stilgelegd, maar nog niet van tafel zijn. "Als de voorstellen van werkgevers weer onvoldoende zijn, dan gaan we vier dagen in januari staken in plaats van in december", zegt hij.

Zo'n dertienduizend mensen vallen onder de cao streekvervoer. Het gaat om onder anderen conducteurs, machinisten en buschauffeurs van bedrijven als Qbuzz, Arriva en Keolis.

Een eerder aangekondigde staking door medewerkers van regionale treinen in het noorden van Nederland gaan volgens FNV wel door. Dat gebeurt omdat het cao-overleg daar is stukgelopen.

Volgende week donderdag staakt personeel van Arriva op het regionale spoor in Friesland. Vrijdag volgen werknemers van het bedrijf op het regionale spoor in Groningen en maandag hun collega's in Zuidoost-Drenthe.

