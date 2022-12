Winst energiesector aan banden gelegd om misbruik prijsplafond te voorkomen

Het kabinet gaat voor energiebedrijven bepalen hoeveel winst ze maximaal mogen maken op stroom en gas die ze aan huishoudens leveren. Daarmee wil minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) voorkomen dat de leveranciers misbruik maken van het prijsplafond op energie, dat op 1 januari wordt ingevoerd.

Vanaf komend jaar geldt een prijsplafond voor stroom en gas. Dit moet de energierekening betaalbaar houden voor consumenten. Hierbij gelden prijzen van 0,40 euro per kilowattuur elektriciteit en 1,45 per kuub gas. Voor wie aangesloten is op het warmtenet, geldt een tarief van 47,38 euro per gigajoule. Als jouw energieleverancier hogere tarieven in rekening brengt, legt de overheid het verschil bij.