Flitsbezorger Getir neemt concurrent Gorillas over

De Turkse flitsbezorger Getir neemt zijn Duitse concurrent Gorillas over. Het is de eerste grote overname binnen die sector. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Volgens Financial Times gaat het om een bedrag van 1,2 miljard dollar (1,1 miljard euro).

Getir is in 2015 opgericht in Turkije en is sinds vorig jaar actief in ons land. De flitsbezorger heeft ongeveer dertig vestigingen verdeeld over veertien steden. Getir is verder actief in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal en de Verenigde Staten.