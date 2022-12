Kerstdiner ontkomt niet aan inflatie: kalkoen en eend dit jaar duur

Vlees op tafel bij het kerstdiner wordt duurder dit jaar. Maar poeliers, slagers en groothandel Sligro verwachten dat er weinig wordt bezuinigd. Verder zijn kalkoenen en reeën dit jaar schaars en is het relatief betaalbare hert populair.

"Ook het kerstdiner ontkomt niet aan inflatie", zegt Wilco Jansen van Sligro. Als het om bijvoorbeeld konijnenvlees, kalkoen en eend gaat, zijn prijzen in de afgelopen maanden flink gestegen door kosten voor voer en energie bij boeren en slachterijen. "En ook vis is toch weer prijziger door hoge brandstofkosten van vissers."

"Bij wild vlees stijgen prijzen minder hard", zegt Thomas van Meel, poelier en wildverkoper in Amsterdam. "Jagers hebben niet te maken met voer of stallen, dus die kosten gaan amper omhoog. Waar een hertenbiefstuk altijd duurder was dan tournedos, zijn die nu even duur. Dat maakt hertenvlees extra populair."

Naast de inflatie zijn er nog meer uitdagingen die de aanwezigheid van vlees aan de kerstdis wat onder druk zetten. Zo zorgt de vogelgriep met ruimingen en ophokplicht voor minder wilde vogels en zijn er ruimingen bij kalkoenhouderijen. Verder brengt de Afrikaanse varkensgriep het aanbod van vlees uit Oost-Europa in gevaar. Dat beïnvloedt ook prijzen van Nederlandse zwijnen.

Ook zijn fazanten uit Engeland duurder door de Brexit. Tamme eenden uit Frankrijk zijn door de vogelgriep minder voorradig. "Daardoor zijn wilde eenden nu zelfs goedkoper dan tamme", zegt Van Meel.

Wolf concurreert met jagers op de Veluwe

En ook de wolf heeft mogelijk een beetje invloed op de prijs van wild. "De wolf zorgt dat jagers veel minder makkelijk aan wild vlees van de Veluwe komen", vertelt Herman ter Weele, branche erkende meesterslager en jager in het Gelderse Oene. "Los van de dieren die de wolf doodt, bijvoorbeeld veel reeën, zijn dieren ook schichtiger en voorzichtiger door zijn aanwezigheid."

"En dan zijn wilde zwijnen dit jaar ook lastiger te schieten. Want ze kunnen momenteel zo makkelijk aan eikels komen dat ze diep verscholen blijven in de bossen", zegt Ter Weele. "Het is toch een spel van vraag en aanbod. Bij minder aanbod van wild vlees, gaat de prijs de lucht in." Voorlopig kan hij nog wel voldoende vlees leveren.

Minder eend en kalkoen met Kerst door vogelgriep

Prijzen van vlees en gevogelte gaan dus hard omhoog. Zo'n 40 procent erbij voor tamme eendenfilet, schat Van Meel. En kalkoenen zijn 10 à 15 procent duurder dit jaar, zegt Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. Eenden en kalkoenen zijn na ruimingen vanwege de vogelgriep namelijk niet zo makkelijk aan te vullen als kippen. "Voordat je een zware kalkoen hebt, ben je een half jaar verder", zegt Oplaat. Het kan natuurlijk per slager, poelier of andere verkoper verschillen in hoeverre prijsverhogingen worden doorberekend aan klanten.

Ter Weele ziet het ondanks de stijgende prijzen niet somber in. "Mensen zijn niet zo prijsbewust met Kerst. En als je wil minderen met vlees, kun je dat beter een dag per week doen dan alleen met Kerst." Bovendien verwacht hij dat de populariteit van wild niet te lijden heeft onder bewustere eters. "Dan ga je juist sneller voor wild vlees, van dieren die een goed leven hebben gehad."

Restaurants maken scherpere keuzes voor vlees en groente

Een trend die de poelier, de slager en Sligro alle drie herkennen, is dat restaurants duidelijkere keuzes maken. "Ze gaan dit jaar met Kerst voor minder verschillende soorten vlees. De kaart wordt kleiner", merkt poelier Van Meel.

Sligro ziet dat er ook extra ruimte komt voor groente. Jansen: "En niet alleen een tweede schaaltje spruiten als garnituur, maar meer groente als volwaardig deel van het menu. Dat merken we aan verkoopvolumes. Meer groente eten doen we al jaren, maar het kerstmenu was toch nog wel traditioneel een groot stuk vlees. Dat verandert nu."

