Gas-update: Flink meer gas verbruikt door koud weer

Elke week geeft NU.nl een overzicht van de ontwikkeling van de gasprijs, het verbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

De gasprijs loopt de laatste weken weer wat op. Zo betaalden handelaren woensdag, de dag van de laatste update, 149,25 euro voor een megawattuur. Dat is een paar euro meer dan de 146,40 euro van een week eerder en enkele tientjes meer dan een paar weken geleden. De oorzaak van de stijgende prijs is vooral het koudere weer van dit moment.

Overigens is de prijs sinds woensdag weer wat gezakt. Vrijdagochtend kostte een megawattuur iets minder dan 140 euro.

Door het koudere weer hebben Nederlanders fors meer gas gebruikt dan een week eerder. Tussen 1 en 7 december is in ons land gemiddeld 1.284 gigawattuur per dag verbruikt. Dat was behoorlijk wat meer dan de 1.020 gigawattuur van de week ervoor.

Het verbruik was afgelopen week nog wel 12 procent lager dan het gemiddelde van de voorbije drie jaar. Maar in de afgelopen maanden was dat verschil vaak tientallen procenten. We zijn dus wat minder zuinig geworden door de kou van de laatste dagen.

Door het gestegen gasverbruik zijn de voorraden in ons land wat minder goed gevuld. De vier gasopslagen zijn gemiddeld voor 86,2 procent vol. Een week eerder was dat nog 88,8 procent en op het hoogtepunt in oktober 93,3 procent.

Het was voorzien dat in de loop van de wintermaanden de gasopslagen wat leger zouden worden door het koude weer. Waarschijnlijk daalt de vulgraad de komende weken en maanden nog verder.

