Zorgoverstappers beknibbelen op tandverzekering en verhogen eigen risico

Mensen die dit jaar overstappen naar een andere zorgverzekering kiezen er tot nu toe vooral voor om de aanvullende zorgverzekering te schrappen en het eigen risico extra te verhogen. Dat doen ze uit de bittere noodzaak om geld te besparen, vermoeden vergelijkingssites.

Overstappen naar een andere zorgverzekering kan tussen 13 november en 31 december

Stap je niet over, dan zit je nog een jaar vast aan je oude zorgverzekering

Dit jaar worden veel overstappers verwacht: veel mensen willen besparen

Zorgpremies voor de basisverzekering zijn in 2023 ongeveer 10 euro per maand duurder dan dit jaar. Die extra kostenpost komt boven op de inflatie en de hogere energiekosten. Daarom lijken consumenten op zoek te gaan naar bespaarmogelijkheden bij hun zorgverzekering, zien vergelijkingssites in de eerste weken van het overstapseizoen, dat tot eind december duurt.

"Overstappers kiezen bij ons steeds minder vaak voor een tandartsverzekering", zegt Bas Knopperts, zorgverzekeringenexpert bij vergelijkingssite Independer. "Dit jaar kiest tot nu toe 36 procent van de overstappers voor een tandartsverzekering. Dit aandeel loopt jaar na jaar terug en was tien jaar geleden nog 57 procent."

Ook andere aanvullende verzekeringen, voor bijvoorbeeld fysiotherapie, brillen en alternatieve geneeswijzen, lijken minder in trek. "Nu voor miljoenen consumenten de collectiviteitskorting op de basisverzekering verdwijnt, lijken mensen uit bittere noodzaak hun zorgverzekering uit te kleden", zegt Peter Ruys van ZorgKiezer, een andere grote vergelijker.

Bij ZorgKiezer kiest nog 40 procent van de overstappers voor een aanvullend pakket, vorig jaar was dat nog 45 procent. Independer ziet een vergelijkbare beweging. Bij Pricewise, een derde vergelijkingssite, kiest inmiddels 42 procent van de overstappers voor alleen een basisverzekering, tegen 38 procent vorig jaar.

Tandarts zelf betalen is soms goedkoper dan tandartsverzekering

De vergelijkers begrijpen de stap om eens kritisch naar de aanvullende verzekeringen te kijken wel. Knopperts: "Als je jaarlijks bijvoorbeeld 100 euro aan de tandarts uitgeeft, dan is een tandartsverzekering al gauw duurder. En als je hoge kosten maakt bij de tandarts, zijn de gedekte kosten ook vaak weer gemaximeerd tot bijvoorbeeld 250 euro."

Ook het vrijwillige eigen risico wordt vaker verhoogd, zien Independer en ZorgKiezer. Bij de eerste vergelijker kiest maar liefst 40 procent van de overstappers voor een eigen risico dat hoger is dan de standaard 385 euro, in ruil voor premiekorting. In 2020 was dit nog maar een kwart.

Bij Pricewise zien ze zelfs dat 46 procent kiest voor een verhoogd eigen risico. "Alarmerend veel", zegt een woordvoerder, omdat mensen zich mogelijk blindstaren op de korting. Bij ZorgKiezer kiest dit jaar een op de drie overstappers voor een hoger eigen risico.

Vooral prijsbewuste consument kiest voor hoger eigen risico

Knopperts en Ruys benadrukken dat het in hun cijfers gaat om prijsbewuste en overstapbereide consumenten die bij een vergelijkingssite op zoek zijn naar een nieuwe zorgverzekering. "Er is een grote groep consumenten die jaarlijks bij dezelfde zorgverzekeraar blijft en niet kiest voor een extra eigen risico", zegt Ruys.

Of het verhogen van je eigen risico slim is, ligt aan een aantal dingen, zegt Knopperts. "Laat je niet alleen leiden door de korting. Maar ben je nu gezond, kom je al jaren niet aan je eigen risico, verwacht je geen zorggebruik in het komende jaar en heb je genoeg spaargeld voor als je toch in het ziekenhuis belandt, dan kan het een goede keuze zijn."

CZ, Menzis en VGZ zijn ook gevraagd naar hun beeld van de eerste weken van het overstapseizoen. Die zorgverzekeraars laten weten dat ze het nog te vroeg vinden om er iets over te zeggen. "Veel mensen maken pas in de laatste weken van het jaar een keuze", legt een woordvoerder van Menzis uit.

