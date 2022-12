Thuiswerken blijft populair en is steeds vaker onderdeel van cao's

Veel mensen blijven na de coronacrisis thuiswerken door op de werkvloer duidelijke afspraken te maken. Drie dagen kantoor en twee dagen thuis is daarbij het gangbaarst. Maar thuiswerken is ook steeds vaker een belangrijke arbeidsvoorwaarde. In 122 van de 390 cao's die dit jaar zijn ingegaan, staan afspraken over hybride werken. En die trend zet door.

"Veel werkgevers gaan ervan uit dat thuiswerken blijvend is. Twee dagen vanuit huis werken is inmiddels doorsnee geworden", zegt een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN.

"We maken daarbij wel dezelfde keuze: vooral de dinsdag en donderdag zijn populaire kantoordagen. Dat is goed terug te zien op de weg: op de andere dagen staan er nauwelijks files meer."

Volgens de werkgeversclub zijn er geen gevallen bekend waarin werknemers verplicht vijf dagen per week naar kantoor moeten komen.

"Dat is niet het geval, beide partijen zijn in dit geval op zoek naar een goede balans. Het is ook niet zo dat werknemers alleen maar thuis willen zitten. Zij missen ook de sociale contacten en de omgeving."

