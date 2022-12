Vervoerders zochten nog nooit zoveel personeel als nu

Delen via E-mail

Transportbedrijven komen maar liefst 22.000 mensen tekort. Sinds het begin van de statistieken in 1997 is het gebrek aan personeel nog nooit zo groot geweest. De bedrijven zijn op zoek naar onder meer chauffeurs, conducteurs en administratieve krachten.

Het personeelstekort in Nederland is al enige tijd zeer groot en ook vervoersbedrijven blijven niet buiten schot. Zo kwamen transporteurs vorig jaar al rond de vijftienduizend personeelsleden tekort. Dit jaar is dat tekort dus nog groter geworden.