Treinpersoneel Arriva staakt volgende week in noorden van het land

Treinmedewerkers van vervoerder Arriva leggen op 15, 16 en 19 december het werk neer in achtereenvolgens Groningen, Friesland en in delen van Drenthe en Overijssel. Dat maakt vakbond FNV donderdag bekend. De stakingen zijn het gevolg van het vastlopen van cao-overleg.

Bij de stakingen is de provincie Friesland als eerste aan de beurt, op donderdag 15 december. Een dag later wordt het werk neergelegd in de provincie Groningen. De maandag erop zijn Drenthe en Overijssel aan de beurt. Het vervoer van NS blijft buiten de staking, evenals de treindiensten van Arriva elders in het land, zoals Limburg en de Achterhoek.