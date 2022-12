Schiphol kocht al voor 16 miljoen euro stikstofrechten van boeren

Delen via E-mail

Schiphol heeft voor in totaal meer dan 16 miljoen euro stikstofrechten opgekocht van boerenbedrijven. Daarbij zijn hele boerderijen opgekocht, maar soms ook alleen de stikstofrechten van een boerderij. Dat bevestigt Schiphol donderdag na berichtgeving van RTL Nieuws

Schiphol kan zo stikstofruimte kopen voor de luchthavens Schiphol en Lelystad Airport. Die komen daardoor eerder in aanmerking voor een benodigde natuurvergunning. Eigenlijk zou daarvoor de huidige stikstofuitstoot van de luchthavens omlaag moeten.

In de afgelopen weken kwamen dergelijke aankopen van stikstofrechten onder vuur te liggen, nadat bekend werd dat Rijkswaterstaat boeren uitkoopt om een snelwegverbreding te realiseren.

"Het verminderen van het aantal vluchten levert niet voldoende op. Als je vluchten gaat schrappen op drukke vluchtroutes boven woongebied, dan leidt dat niet tot minder uitstoot in kwetsbare natuurgebieden."

Volgens de woordvoerder is vluchten schrappen boven woonwijken het beleid in Nederland en zou je niet specifiek vluchten boven natuurgebieden kunnen schrappen. "Om het benodigde effect te behalen moet je nog veel meer vluchten schrappen. Maar dan houd je bijna geen Schiphol meer over."