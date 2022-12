Als Oranje kampioen wordt krijgt het land meer vertrouwen, ook in de economie

Het Nederlands elftal kan vrijdagavond een grote stap richting de wereldtitel zetten door in de kwartfinales Argentinië te verslaan. Een eventueel kampioenschap zet niet alleen ons land op de kaart, maar is ook goed voor het consumentenvertrouwen, dat wel een duwtje in de rug kan gebruiken.

Econoom Hugo Erken van Rabobank verwijst naar het EK voetbal in 1988, toen Oranje in de finale in München de Sovjet-Unie versloeg. Het Nederlands elftal won met 2-0 door doelpunten van Ruud Gullit en Marco van Basten. Het leverde uitzinnige taferelen op in ons land.

"De feestvreugde zorgde voor een positiever consumentenvertrouwen. Dus we kunnen er economisch goed garen bij spinnen als we dit jaar wereldkampioen worden", denkt Erken.

Het kan ook de andere kant opgaan, zoals bij het verlies van de WK-finale in 2010. Nederland verloor toen in Zuid-Afrika met 1-0 van Spanje. "Dan zie je het tegenovergestelde effect. Zo'n verlies heeft dan een negatieve invloed op het vertrouwen."

Erken waarschuwt voor te veel optimisme bij een wereldtitel. "Op hele korte termijn is er sprake van een positief effect, maar de hogere bestedingen moeten niet worden overschat. Het is niet zo dat Van Gaal en consorten ons uit de recessie kunnen trekken."

Oranjekoorts laat nog even op zich wachten

Volgens Thomas Peeters, professor sporteconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zijn de economische gevolgen van een wereldtitel lastig in te schatten. "Het is vooral goed voor het imago van het land en de sponsors van het Nederlands elftal zullen blij zijn. Maar dat zal van korte duur zijn."

De echte Oranjekoorts laat ook nog even op zich wachten. "Voor veel mensen blijft dit WK toch een ver-van-mijn-bedshow. Zo worden er geen extra tickets richting Qatar verkocht, aangezien die peperduur zijn", zegt mede-eigenaar Sander Mallie van sportmarketingbureau SportsGen.

Mallie benadrukt dat een wereldtitel ons vooral trots zal maken. "Een eventuele winst zal een grote bijdrage leveren aan ons zelfvertrouwen, maar dat betekent natuurlijk niet dat de energierekening lager uitvalt."

