BKR wil inzage geven in hypotheekgegevens, maar plan ligt onder vuur

Banken, verzekeraars en Vereniging Eigen Huis komen in het verweer tegen een plan om nieuwe hypotheken extra te registreren. Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) wil aanbieders van andere leningen en bedrijven als telecombedrijven inzage geven in de hoogte en looptijd van je hypotheek.

Op dit moment komen mensen met een betalingsachterstand (lening of koop op afbetaling) in het BKR-register te staan. Als je dan opnieuw een lening wil aangaan, kan dat bedrijf in het register kijken om te zien of je financieel betrouwbaar bent. En om erachter te komen of je mogelijk je financiële afspraken niet kan nakomen.

Stichting BKR wil nu ook een 'positieve registratie' bij hypotheken invoeren. Het idee is dat naast de mogelijke betaalproblemen ook hypotheekgegevens te zien zijn. In het register moet onder meer staan welke hypotheken je hebt en de looptijd. Ook wie geen betalingsproblemen heeft, komt met zijn hypotheek in het register te staan.

Het idee is volgens BKR ontstaan doordat het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en het Warmtefonds hierom verzochten. Die twee partijen bieden startersleningen en verduurzamingshypotheken aan naast een normale hypotheek. Dat zijn leningen tegen eenvoudigere voorwaarden voor kwetsbare groepen op de woningmarkt.

Door hun hypothecaire leningen inzichtelijker te maken voor andere kredietverstrekkers, willen SVn en het Warmtefonds voorkomen dat kwetsbare jongeren te veel geld lenen. Uiteindelijk wil BKR alle nieuwe hypotheken inzichtelijk maken, niet alleen die voor starters.

Banken en verzekeraars denken dat onvolledig overzicht ontstaat

Vereniging Eigen Huis, de belangenvereniging voor woningbezitters, liet donderdag nog eens weten fel tegenstander te zijn van de nieuwe BKR-plannen. "Of je een hypotheek hebt, is al op te vragen bij het Kadaster", stelt woordvoerder Hans André de la Porte.

Banken en verzekeraars werden afgelopen zomer als betrokken partijen om hun mening gevraagd door BKR. Ook zij zijn niet enthousiast. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars kan een BKR-registratie mogelijk stigmatiserend werken. Als je in het BKR-register staat, kan volgens hen de suggestie worden gewekt dat je niet kredietwaardig bent.

Ook denken ze dat het register niet volledig zal zijn omdat alleen nieuwe hypotheken hierin worden opgenomen. Alle bestaande hypotheken dus niet.

BKR denkt plan door te zetten ondanks kritiek

BKR is een onafhankelijke stichting. Het bestuur kan zelf beslissen om zo'n extra registratie in te voeren. "Maar draagvlak is wel belangrijk", zegt BKR-woordvoerder Ellen van Lemmen. "Daarom hebben we ook allerlei organisaties om hun mening gevraagd en zijn we nog met hen in gesprek." Volgens BKR zijn er ook veel voorstanders, zoals toezichthouder AFM, het SVn en het Warmtefonds. Andere partijen noemt het BKR liever niet bij naam.

De stichting stelt dat registratie zorgt voor een completer beeld dan het Kadaster kan bieden. Verder is BKR niet erg onder de indruk van het spookbeeld dat telecomaanbieders je hypotheekgegevens kunnen inzien. Registratie van hypotheken gebeurt volgens Van Lemmen in veel andere landen. "Nederland loopt daarbij achter."

Of dit plan wel doorgang vindt als er al zo veel kritiek is? "Ik denk dat het wel gaat gebeuren", zegt de BKR-woordvoerder. "Hypotheekverstrekkers kunnen in eerste instantie meedoen op vrijwillige basis. Dus mogelijk gaan we starten met de partijen die wel mee willen doen." Het zou dus kunnen dat sommige banken en verzekeraars straks hypotheekgegevens van je delen en andere niet.

Aanbevolen artikelen