Inflatie daalt in november naar 9,9 procent door lagere energieprijzen

Het dagelijks leven in ons land was in november 9,9 procent duurder ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De inflatie komt daarmee een stuk lager uit dan de 14,3 procent in oktober. Dat blijkt donderdag uit cijfers van statistiekbureau CBS.

De daling van de inflatie ten opzichte van oktober is vooral te danken aan de prijsontwikkeling van energie. Elektriciteit, gas en stadsverwarming waren in november 70 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In oktober was energie 173 procent duurder dan een jaar geleden.

Motorbrandstoffen waren in november zelfs 0,6 procent goedkoper. In oktober was er nog een prijsstijging van 7,5 procent op jaarbasis. Een liter Euro 95 aan de pomp kostte in november gemiddeld 1,91 euro, in oktober was dat 2 euro. De prijs van diesel ging van 2,08 euro in oktober naar 1,93 euro in november.

De inflatie werd ook lager door de prijsontwikkeling van kleding en een verblijf in een bungalowpark. Consumenten betaalden afgelopen maand wel meer voor voeding. Voedingsmiddelen werden 15,7 procent duurder, in oktober was de prijsstijging 14 procent. Vooral brood- en graanproducten en vlees en zuivelproducten werden duurder.

De cijfers van het CBS zijn in lijn met de inflatiecijfers volgens de Europese meetmethode die eind november werden bekendgemaakt. Daaruit kwam naar voren dat het leven in doorsnee ruim 11 procent duurder werd, van bijna 17 procent een maand eerder. Het CBS houdt in de eigen cijfers onder meer de kosten voor wonen bij, zoals de huurprijzen. De Europese methode laat die buiten beschouwing.

