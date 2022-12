Brood, vlees en zuivel in een jaar tijd veel duurder geworden

De inflatie is in november uitgekomen op 9,9 procent. Dat is nog steeds erg hoog, maar een stuk minder hoog dan de 14,3 procent van de maand ervoor. Waar dalende energieprijzen zorgden voor een dempend effect, dreven de gestegen prijzen van andere basisbehoeften als brood, vlees en zuivel de prijzen juist op.

Voeding was in november over de hele linie 15,7 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar geleden. In oktober was dat nog 14 procent, aldus het CBS. Volgens het statistiekbureau droegen met name de prijzen van brood- en graanproducten, vlees en zuivelproducten daaraan bij.

Dat het totale inflatiecijfer lager uitkwam dan een maand eerder, is vooral te danken aan de prijsontwikkeling van energie. Elektriciteit, gas en stadsverwarming waren in november 70 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In oktober was energie 173 procent duurder dan een jaar geleden.

Benzine en diesel waren in november 0,6 procent goedkoper. In oktober was er nog een prijsstijging van 7,5 procent op jaarbasis. Een liter Euro 95 aan de pomp kostte in november gemiddeld 1,91 euro, in oktober was dat 2 euro. De prijs van diesel ging van 2,08 euro in oktober naar 1,93 euro in november.

De cijfers van het CBS zijn in lijn met de inflatiecijfers volgens de Europese meetmethode die eind november werden bekendgemaakt. Daaruit bleek dat het leven in doorsnee ruim 11 procent duurder werd, vergeleken met bijna 17 procent een maand eerder. Het CBS houdt in de eigen cijfers onder meer de kosten voor wonen bij, zoals de huurprijzen. De Europese methode laat die buiten beschouwing.

Aanbevolen artikelen