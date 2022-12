Minder bedrijven failliet in november dan een maand eerder

Het aantal faillissementen was in november kleiner dan een maand eerder. Het aantal faillissementen onder mkb'ers nam in november wel toe. De beveiligingsbranche groeit dit jaar juist door.

Dat blijkt uit een maandrapport van de Kamer van Koophandel (KVK). Het aantal faillissementen steeg dit jaar in vergelijking met vorig jaar. In totaal gingen in november 176 bedrijven failliet, tegen 124 een jaar eerder. Dat is zeker 5 procent minder dan in oktober.

Het aantal failliete zzp-bedrijven bleef stabiel. Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap aan Tilburg University, legt uit dat zzp'ers bijna nooit failliet gaan, omdat zij lage vaste kosten hebben. "Ze hebben bijvoorbeeld geen bedrijfspand of voorraden en per definitie geen personeel. In het mkb is de situatie duidelijk anders en de kwetsbaarheid dus groter."

De beveiligingsbranche doet het volgens de cijfers van het KVK juist erg goed. In november dit jaar bleef het aantal faillissementen in die branche vrijwel gelijk, terwijl het aantal startende bedrijven verdubbelde op jaarbasis.

Dat komt doordat er veel behoefte is aan beveiliging, vooral op bouwplaatsen en bij evenementen. Ook neemt de vraag naar beveiligers toe bij asielzoekerscentra en in de geestelijke gezondheidszorg, aldus de KVK.

