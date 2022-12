Aantal miljardairs in 2022 gedaald, vooral in Rusland

Delen via E-mail

Oorlog, de naweeën van een pandemie en dalende beurskoersen; 2022 was een slecht jaar voor de rijksten op aarde. Volgens zakenblad Forbes zijn er 87 miljardairs minder dan een jaar geleden. Het totale vermogen van 's werelds rijksten daalde ook: met 400 miljard dollar tot een nog altijd respectabele 12,7 biljoen dollar (12,1 biljoen euro).

De grootste verliezers wonen volgens Forbes in Rusland. Dat land telt 34 miljardairs minder dan vorig jaar. "En China, waar overheidsmaatregelen in de techsector zorgden voor 87 minder miljardairs", schrijft het Amerikaanse zakenblad.

De Verenigde Staten is nog steeds het land met de meeste miljardairs binnen de grenzen. Onder hen is lijstaanvoerder Elon Musk, met 219 miljard dollar op zijn 'bankrekening'. China telt na de VS de meeste miljardairs.