Grootste chipmaker ter wereld investeert 40 miljard dollar in VS

De Taiwanese chipmaker TSMC gaat twee fabrieken bouwen in de Verenigde Staten. Met de komst van de fabrieken is 40 miljard dollar (38 miljard euro) gemoeid - een van de grootste buitenlandse investeringen in de Amerikaanse geschiedenis. Het nieuws komt op een moment dat er wereldwijd hard wordt gestreden om chips.

De twee fabrieken moeten in de staat Arizona komen. De eerste opent naar verwachting in 2024, twee jaar later moet de tweede fabriek opengaan. Volgens het Taiwanese bedrijf zorgt de investering voor 10.000 nieuwe banen, waarvan 4.500 bij TSMC zelf en de overige bij toeleveranciers. De Amerikaanse president Joe Biden zei erg blij te zijn met de investering.

TSMC is, gemeten naar beurswaarde, wereldwijd de grootste producent van chips. De nieuwe investering zal met interesse worden gevolgd door de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Het bedrijf uit Eindhoven is een belangrijke leverancier voor TSMC.

Wereldwijd wordt flink gestreden om chips. Tijdens de coronapandemie ontstond er een groot tekort, wat gevolgen had voor onder meer de auto-industrie. De VS en ook Europa willen de chipproductie in hun eigen regio opschroeven en hebben daar veel geld voor uitgetrokken.

De komst van de twee fabrieken in Arizona versterkt ook de band tussen Taiwan en de VS. China wil Taiwan graag inlijven, omdat het het land beschouwt als een afvallige provincie. De VS wil juist dat Taiwan zelfstandig blijft.

