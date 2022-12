Arbeidsconflict steeds vaker opgelost via flinke vergoeding

Ontevredenheid over bepaalde werkzaamheden, onenigheid met de baas of slecht functioneren op de werkvloer kunnen leiden tot een arbeidsconflict. Rechtsbijstandverzekeraars in ons land constateren dat het aantal ontslagzaken sinds de zomer is toegenomen. Werkgevers en werknemers komen daarbij vaker tot een overeenkomst in plaats van een rechtsgang.

"Mijn ervaring is dat er vaker discussie ontstaat tussen partijen in het geval van een slechte beoordeling. Dat leidt uiteindelijk regelmatig tot een geschil", zegt arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS.

"Het valt wel op dat er nu sneller een overeenkomst wordt gesloten met de werknemer, die dan vaak een hogere vergoeding meekrijgt. Een van de redenen is dat veel werknemers door de arbeidsmarktkrapte sneller een andere baan kunnen vinden."

Arbeidsconflicten komen minder vaak voor de rechter, laat rechtsbijstandverzekeraar ARAG weten. "Werknemers waren tijdens corona heel bang om hun baan te verliezen. Maar nu zijn ze veel kritischer. Dat geldt ook voor werkgevers als het gaat om het functioneren. Wij zien dus meer conflicten ontstaan die uiteindelijk worden opgelost door een overeenkomst te sluiten", zegt arbeidsrechtjurist Sandra Bonestroo.

Bij ARAG kunnen ze geen verklaring geven voor de toename. "Er is sprake van een stijgende lijn en daarbij gaat het vooral om inhoudelijke zaken. Na corona wordt alles weer stabieler, dus dat kan een reden zijn voor beide partijen om alles nog eens goed onder de loep te nemen. Er is in ieder geval sprake van een trend", aldus Bonestroo.

'Veel werkgevers hebben dossiers niet op orde'

Veel werkgevers hebben hun personeelsdossier niet op orde, zegt arbeidsrechtadvocaat Besselink, terwijl dat in het geval van een arbeidsconflict wel zo handig is. "Er is een groot verschil tussen het mkb en de grote bedrijven. Een kleine onderneming heeft geen hr-afdeling en heeft er vaak gewoon geen tijd voor. Maar ook bij het grootbedrijf is het niet altijd op orde."

Besselink krijgt nog steeds vaak te maken met ontslagzaken waarbij werkgevers niks hebben vastgelegd. "Dan hoor je bijvoorbeeld dat er mondeling van alles is afgesproken, maar dat telt niet. Het moet gaan om documentatie in de vorm van een e-mail of een brief."

