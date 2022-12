We verbruiken een zesde minder gas dan vorig jaar, vooral industrie is zuiniger

In de periode juli tot en met oktober is in Nederland 17 procent minder gas gebruikt dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt statistiekbureau CBS. De daling van het gasverbruik is voornamelijk een gevolg van de hoge gasprijzen. Vooral grote industriële bedrijven verbruikten minder aardgas.

Er werd in de afgelopen maanden in totaal 7,3 miljard kubieke meter gas gebruikt. Dat klinkt als behoorlijk veel, maar is ruim 30 procent minder dan gemiddeld in de afgelopen vijf jaar.

Vooral het gasverbruik door grote industriële bedrijven daalde sterk. Deze bedrijven gebruikten in de afgelopen maanden ruim 26 procent minder aardgas. Met name bedrijven in de aardolie-industrie en de chemische industrie verbruikten minder.

Ook werd er in de maanden juli tot en met oktober meer gas ingevoerd, waarbij de invoer van vloeibaar gas bijna verdubbelde. Dit lng (liquefied natural gas) wordt met schepen aangevoerd, vanuit bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Dat er in deze periode zo veel lng werd ingevoerd, had voornamelijk te maken met de ingebruikname van de lng-terminal bij de Eemshaven in de provincie Groningen.

Hoe gaan we wonen zonder aardgas?

