Laatste iconische Boeing 747-superjumbo is van de band gerold

De allerlaatste Boeing 747-superjumbo heeft de fabriek in het Amerikaanse Everett verlaten. Na de gebruikelijke tests gaat het toestel naar Atlas Air, dat dit bijzondere exemplaar begin 2023 in ontvangst neemt. Dat heeft de vliegtuigbouwer bekendgemaakt.

De 747 was het eerste vliegtuig ter wereld met twee gangpaden; het eerste toestel koos in 1970 het luchtruim. De productie ervan begon in 1967. Er zijn in totaal 1.574 toestellen van dit type gemaakt.

"Meer dan een halve eeuw hebben tienduizenden Boeing-werknemers meegewerkt aan het ontwerpen en bouwen van dit geweldige toestel, dat daadwerkelijk de wereld heeft veranderd", schrijft Boeing in een afscheidsverklaring. "We zijn er trots op dat dit vliegtuig nog jaren zal rondvliegen over de wereld."

De 747-8-versie is met 76,2 meter tot op de dag van vandaag het langste vliegtuig dat commercieel ingezet wordt. "Op kruissnelheid legt de 747-8 per seconde ruwweg de lengte van drie voetbalvelden of Americanfootballvelden af", zegt Boeing.

De vrachtvariant van de 747-8 is het type dat nu als laatste in elkaar is gezet in de fabriek. Met dat toestel kan een equivalent van 10.699 goudstaven, of 19 miljoen golfballen in één keer vervoerd worden.

