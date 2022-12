Werkzoekende senior zelfs bij krappe arbeidsmarkt gepasseerd

Oudere werkzoekenden komen ondanks de krapte op de arbeidsmarkt nog steeds moeilijk aan een baan. Veel bedrijven willen geen risico's nemen en kiezen liever voor jongere kandidaten om hun vacatures te vervullen. Talloze initiatieven en experimenten hebben de senioren maar weinig geholpen.

"Het zou eigenlijk normaal moeten zijn om oudere werklozen in dienst te nemen in deze tijden. Bovendien hebben we te maken met vergrijzing, veel werkgevers zijn zelf ook op leeftijd", zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University.

Het aantal werklozen in ons land kwam in oktober uit op 365.000. Zo'n 110.000 daarvan zijn 45 jaar of ouder, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Hoogleraar Wilthagen vindt ook dat de politiek de hand in eigen boezem moet steken. "Het is niet voor niets dat werkgevers in het buitenland veel milder zijn als het gaat om oudere werknemers. Het is niet alleen maar negatief. Kijk bijvoorbeeld eens naar onze bondscoach (Louis van Gaal, 71 jaar)!"



Werkgeversvereniging AWVN erkent dat bedrijven nog steeds worstelen om oudere werkzoekenden in dienst te nemen. "Dat heeft te maken met het systeem en de regelgeving. Maar we hebben ook een hele onbewuste rare cultuur in Nederland, waarbij iemand van vijftig jaar als oud wordt gezien. Dat moet snel veranderen."