Olieprijs zakt naar laagste punt sinds januari, maar tanken nog duur

De prijzen van olie zijn de laatste dagen flink gedaald. Zo waren handelaren woensdagochtend tussen de 78 en 79 dollar (74 en 75 euro) kwijt voor een vat Noordzeeolie. Dergelijke prijzen zijn sinds begin januari niet meer voorgekomen.

Die maatregelen hebben in de eerste dagen dus niet geleid tot een sterke prijsstijging van olie uit andere delen van de wereld. Zo werd Amerikaanse olie de afgelopen dagen ook goedkoper. Woensdag werd voor een vat iets meer dan 73 euro betaald, wat flink minder is dan enkele dagen terug.

Olie wordt al een aantal maanden minder duur. In juni kostte een vat Noordzeeolie op sommige dagen ruim 120 euro. Sindsdien zakte de prijs ruim 30 procent. Dit komt vooral door berichten dat de economische groei wereldwijd afvlakt. Bij minder economische activiteit is er ook minder olie nodig.

Door de goedkopere olie zijn we de afgelopen tijd minder gaan betalen aan de pomp. De adviesprijs van een liter benzine was in juni nog 2,50 euro. Woensdag was dat 1,929 euro, blijkt uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. Ook diesel is minder duur geworden in de voorbije maanden. Mogelijk wordt brandstof de komende tijd nog goedkoper door de dalende olieprijzen van de afgelopen dagen.