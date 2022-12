Streng coronabeleid en inflatie zorgen voor afname Chinese export en import

De Chinese in- en uitvoer zijn ook in november gekrompen. Door de hoge inflatie is de vraag naar producten afgenomen. Daarnaast heeft het strikte coronabeleid bedrijven aan het wankelen gebracht en de toeleveringsketens verstoord.

In oktober liet zowel de uitvoer als invoer voor het eerst sinds mei 2020 een daling zien.

De export daalde in november met 8,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de grootste daling sinds februari 2020, toen het land in de beginfase van de coronapandemie zat.

De import vertoonde met een min van 10,6 procent de grootste afname sinds mei 2020. Deze daling is veel sterker dan verwacht.

De laatste weken wordt in China veel gedemonstreerd tegen de strenge coronamaatregelen. Daarom is de Chinese regering nu begonnen met de versoepeling van enkele beperkingen. Dit zou de vooruitzichten voor de Chinese economie in de komende maanden kunnen verbeteren.

