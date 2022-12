Belastingdienst miste bijna miljoen telefoongesprekken door personeelstekort

In 400.000 gevallen hingen mensen zelf op terwijl ze in de wacht stonden bij de BelastingTelefoon, mogelijk omdat het te lang duurde voor ze een medewerker aan de lijn kregen. In de overige 500.000 gevallen verbrak het systeem van de Belastingdienst zelf de verbinding met degene die belde, omdat op dat moment geen personeel beschikbaar was om de telefoon op te nemen.