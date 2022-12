Gedupeerden in aandelenleaseaffaire krijgen schade toch volledig vergoed

De schade die honderden gedupeerden in de zogeheten aandelenleaseaffaire geleden hebben wordt na jaren alsnog volledig vergoed door de Belgische bank Dexia. Dat blijkt dinsdag uit een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch.

Aandelenlease was in de jaren negentig populair als beleggingsproduct. Hierbij werd met geleend geld in aandelen belegd in een tijd dat aandelenkoersen jarenlang flink stegen. Toen in 2000 de zogenoemde 'internetbubbel' barstte en koersen hard daalden, bleven honderdduizenden Nederlanders met een fikse schuld zitten.

Daarvoor stelden zij in veel gevallen aanbieder Legio Lease, die later is overgenomen door Dexia, aansprakelijk. Die had de beleggers beter moeten beschermen. Er kwam in 2007 al een collectieve regeling, maar daar namen veel gedupeerden geen genoegen mee.

Het hof verwijst in zijn beoordeling naar een recente uitspraak van de Hoge Raad. De hoogste rechter heeft de afgelopen jaren in een aantal van dit soort zaken uitspraak gedaan over de vraag wanneer een belegger recht heeft op een schadevergoeding en hoe hoog die compensatie dan zou moeten zijn.

De beleggers in de zaken waarin nu uitspraak is gedaan zijn destijds bij het afsluiten van hun contract geadviseerd door tussenpersoon Spaar Select, die niet over de juiste vergunning beschikte. Volgens het hof wist de bank dit of behoorde die dat te weten. En daarom is een schadevergoeding op z'n plaats.

