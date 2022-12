Sinterklaas trekt pinpas en creditcard en geeft meer uit aan cadeaus

Sinterklaas heeft dit jaar flink met zijn pinpas en creditcard gezwaaid, zowel online als in de winkels. De goedheilig man rekende ongeveer 115 miljoen keer af en kocht voor een bedrag van 2,9 miljard euro aan cadeaus. Dat is meer dan een jaar eerder, toen er voor 2,5 miljard euro aan feestinkopen over de toonbank ging.

Dat blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland. De Sint had vorig jaar te maken met coronamaatregelen, waardoor hij geen inkopen kon doen in winkels en vooral online spullen kocht. Momenteel zijn de winkels gewoon geopend, waardoor er dus meer werd ingekocht.

Sinterklaas is dit jaar dan ook vroeger begonnen met inkopen dan in voorgaande jaren. In de zeven dagen tot en met Pakjesavond betaalde de Sint in fysieke winkels 5 tot 15 procent vaker met een pinpas of creditcard dan op gewone dagen.

In webwinkels betaalde hij even vaak tot 10 procent vaker dan normaal met een creditcard of iDEAL. Naar verhouding gaf hij in webwinkels wel een hoger bedrag uit: naar schatting tussen 10 en 20 procent meer per dag dan normaal.

Aanbevolen artikelen