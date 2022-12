Tankerfile bij Turkije door invoering prijsplafond Russische olie

Olietankers staan bij Istanboel in de file door nieuwe regels voor het vervoeren van olie. De Turkse stad ligt aan een belangrijke route voor het vervoeren van Russische olie, maar daarvoor gelden sinds maandag nieuwe regels. Daarom willen de Turkse autoriteiten de verzekeringspapieren van de schepen uitgebreid controleren, wat voor lange wachttijden zorgt.

Maandag zijn internationale regels ingegaan die bepalen dat Russische olie voor maximaal 60 dollar (57 euro) per vat mag worden verkocht. Bedrijven in de Europese Unie en enkele andere grote rijke landen, waaronder de Verenigde Staten en Japan, mogen volgens de nieuwe regels geen Russische olie vervoeren of verzekeren die boven de plafondprijs is verkocht.