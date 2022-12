Rabobank en Deutsche Bank riskeren boetes wegens ongeoorloofde afspraken

Delen via E-mail

Rabobank en Deutsche Bank hebben met geheime afspraken over handel in staatsobligaties mogelijk concurrentieregels overtreden. De Europese Commissie vermoedt dat handelaren van de banken prijzen en strategieën op elkaar hebben afgestemd.

De Commissie meent dat handelaren van de twee banken tussen 2005 en 2016 via e-mails en chatrooms commercieel gevoelige informatie hebben uitgewisseld. Op die manier zouden ze prijs- en handelsstrategieën bij de handel in staatsobligaties hebben gecoördineerd.

"Het is nu aan Rabobank en Deutsche Bank om op onze zorgen te reageren", laat Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) in een verklaring weten. "Voor het functioneren van mededinging is het van fundamenteel belang dat de spelers op de markt hun prijzen onafhankelijk bepalen."