Winkels mogen niet meer misleiden met nepkortingen

Doorgestreepte vanaf-prijzen die aan klanten een hoge korting moeten tonen op prijskaartjes, moeten wel echt kloppen. Vanaf 2023 zijn valse prijsverminderingen verboden, meldt het ministerie van Economische Zaken dinsdagochtend.

Dat gebeurt namelijk nog wel eens. Dan gaat bijvoorbeeld een prijs van 50 naar 70 euro. En wordt het vervolgens verkocht met 35 procent korting voor 45,50 euro, toont toezichthouder ACM in een voorbeeld. Hier was de korting dus eigenlijk maar 9 procent.

Verder blijft het voor winkels mogelijk om bij meerdere prijsverlagingen in drie maanden tijd terug te verwijzen naar de eerste prijs. Stel een schoenenwinkel rekende in oktober voor 100 euro en in november voor 90 euro, dan mag in december als vanaf-prijs toch die 100 euro getoond worden.