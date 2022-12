In nieuwe dienstregeling van de NS is een derde van de treinen langer

Een derde van de NS-treinen is langer in de nieuwe dienstregeling van het bedrijf. De laatste maanden was het vaak erg druk in de treinen en moesten reizigers regelmatig staan. De langere treinen moeten ervoor zorgen dat de kans op een zitplaats met gemiddeld 3 procent toeneemt.

De nieuwe dienstregeling gaat in op zondag 11 december. De NS wil in de weekenden 10 procent meer zitplaatsen dan nu. Op werkdagen gaat het om een toename van 4,5 procent. Dat zijn ongeveer dertienduizend stoelen.

Op rustige trajecten gaan minder treinen rijden. Die zullen juist korter zijn. Dat is in augustus al aangekondigd, net als de terugkeer van de tienminutentrein. Tussen Eindhoven, Utrecht en Amsterdam gaat weer elke tien minuten een trein rijden.

"Met de dienstregeling voor 2023 verkleinen we de kans dat er op het laatste moment treinen uitvallen, zorgen we waar nodig voor meer zitplaatsen en geven we collega's meer rust", zegt NS-topman Wouter Koolmees. "Dat is onze nieuwe basis."

Aanbevolen artikelen