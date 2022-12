Schiphol verkoopt laatste aandelen in Franse branchegenoot Aéroports de Paris

Royal Schiphol Group heeft zijn resterende belang in Aéroports de Paris (ADP) verkocht. Het Franse luchthavenbedrijf heeft de aandelen zelf teruggekocht. Het gaat om bijna 4 procent, wat Schiphol 515 miljoen euro oplevert.

Tegelijkertijd heeft Schiphol de belangen die ADP nog in Schiphol had teruggekocht voor 420 miljoen euro.

ADP is de uitbater van onder meer luchthaven Charles de Gaulle in Parijs. Schiphol sloeg in oktober 2008 de handen ineen met het Franse bedrijf. Door gezamenlijk kosten te besparen wilden ze de concurrentie het hoofd bieden. Zo kochten de luchthavenexploitanten samen materieel in.