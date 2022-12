Koopkracht daalt dit jaar en volgend jaar in totaal met 4 procent door inflatie

Delen via E-mail

De koopkracht van Nederlanders gaat er in 2022 en 2023 samen zo'n 4 procent op achteruit, als gevolg van onder meer dure energie en boodschappen. Dat verwacht het Centraal Planbureau (CPB). De hoge prijzen kunnen er ook voor zorgen dat zo'n 430.000 huishoudens in betalingsproblemen komen.

Dat de koopkracht daalt, komt niet alleen door de hoge prijzen maar ook doordat de lonen maar gedeeltelijk meestijgen. Weliswaar zijn de afgelopen tijd in veel cao's stevige loonsverhogingen afgesproken, maar die zijn niet genoeg om de hogere uitgaven volledig te dekken.

Toch waarschuwt CPB-directeur Pieter Hasekamp: "Het kabinet heeft met de steunmaatregelen tijd gekocht, maar moet nu snel nadenken over een exit-strategie vanaf 2023. We zullen rekening moeten houden met structureel hogere energieprijzen. Een structureel probleem vraagt om structurele oplossingen, het huidige prijsplafond is dat niet."