Koopkracht daalt dit en volgend jaar met in totaal 4 procent door inflatie

Nederlanders gaan er in 2022 en 2023 in totaal zo'n 4 procent in koopkracht op achteruit. Dat komt mede door de dure energie en boodschappen. De hoge prijzen kunnen er ook voor zorgen dat zo'n 430.000 huishoudens in betalingsproblemen komen.

De koopkracht daalt niet alleen door de hoge prijzen, maar ook doordat de lonen maar gedeeltelijk meestijgen, verwacht het Centraal Planbureau (CPB). De afgelopen tijd zijn in veel cao's wel stevige loonsverhogingen afgesproken, maar die kunnen de hogere uitgaven niet volledig dekken.

Verder speelt mee dat op 1 januari een prijsplafond ingaat. Het kabinet betaalt dan een deel van de energierekening en dat beperkt het koopkrachtverlies iets.

"Het kabinet heeft met de steunmaatregelen tijd gekocht, maar moet nu snel nadenken over een exitstrategie vanaf 2023", waarschuwt CPB-directeur Pieter Hasekamp. "We zullen rekening moeten houden met structureel hogere energieprijzen. Een structureel probleem vraagt om structurele oplossingen, het huidige prijsplafond is dat niet." Daarbij denkt Hasekamp aan onder meer hogere lonen, energiebesparing en hulp voor alleen de lage inkomens.

Het CPB heeft met vier scenario's de mogelijke gevolgen voor de koopkracht in kaart gebracht. De ontwikkeling van de gasprijs staat daarin centraal. In het basisscenario, waarin de gasprijs ongeveer hetzelfde blijft als nu (128 euro per megawattuur), komt de inflatie volgend jaar uit op 3,5 procent. Zonder het prijsplafond zou de inflatie op 6 procent uitkomen.

In het ongunstigste scenario, met een gemiddelde gasprijs van 178 euro per megawattuur en een strenge winter, stijgt de inflatie met 0,2 procentpunt. De koopkracht daalt hierbij nog harder dan in het basisscenario. Dan wordt een extra daling van 0,2 procentpunt verwacht.

Het planbureau deed ook een stresstest om te bekijken hoeveel huishoudens door de hoge gasprijzen in betalingsproblemen kunnen komen. Als die prijzen blijven zoals ze nu zijn, zouden ongeveer 430.000 huishoudens moeite kunnen hebben om hun maandelijkse uitgaven te betalen. Bij hogere gasprijzen en een strenge winter kan dit aantal oplopen naar 500.000.

