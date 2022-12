Vakbonden zien aantal leden toenemen, maar groei is tijdelijk

Het zijn hoogtijdagen voor de vakbonden in ons land: de afgelopen maanden hebben zich tienduizenden nieuwe leden ingeschreven. Zelfs jongeren sluiten zich massaal aan nu hun koopkracht onder druk staat vanwege de torenhoge inflatie. De kostencrisis zorgt voor een opleving, maar dat wil niet zeggen dat er sprake is van een kentering, zeggen deskundigen tegen NU.nl.

"Mensen zien in de vakbond een mogelijkheid om erop vooruit te gaan qua loon. De vakbeweging maakt zich daar hard voor en heeft ook meer speelruimte vanwege de huidige crisis", zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. "Werknemers springen op de trein dat vakbonden iets voor ze kunnen betekenen."



Zo heeft de FNV in november voor de derde maand op rij meer leden ingeschreven, ruim zesduizend. Ook bij De Unie gaat het de goede kant op, zegt voorzitter Reinier Castelein. De vakbond gaat dit jaar naar eigen zeggen hoger eindigen qua ledenaantal. Bij het CNV is dezelfde trend te zien.

Het is een lichtpuntje, nadat de vakbeweging de afgelopen decennia te maken had gehad met een flinke daling. Uit cijfers van statistiekbureau CBS blijkt namelijk dat aan het begin van deze eeuw in totaal zo'n 1,94 miljoen mensen lid waren van een vakbond. Eind vorig jaar waren dat er 1,5 miljoen. Daar komt bij dat de achterban vergrijst. Ruim 1,1 miljoen vakbondsleden zijn 45 jaar of ouder.

'In zwakke tijden schrijven meer mensen zich in'

CAO-deskundige Henk Strating van CAO-expert.online is in het verleden zelf actief geweest bij het CNV en benadrukt dat inderdaad sprake is van een jarenlange dalende trend.

"Er is momenteel dan ook sprake van een opleving vanwege de huidige economische ontwikkeling. Het is niet verrassend dat vakbonden er momenteel meer leden bij krijgen. In economisch goede tijden is er meestal sprake van een terugloop. In zwakke tijden schrijven meer mensen zich in."

'Het zijn de eersten die straks vertrekken'

Volgens Strating zien de nieuwelingen vooral hun heil in de vakbonden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, de torenhoge inflatie en de zorgen over de economische situatie. "Het gaat om mensen die denken dat ze daar nu beter van worden. Maar het zijn ook vooral leden die straks als eersten weer vertrekken."

Hoogleraar Wilthagen vraagt zich ook af of de huidige ontwikkeling blijvend is. "De vakbonden moeten bekijken hoe ze deze leden kunnen behouden. Vooral jongeren hebben andere eisen op dat gebied. Zij zeggen een abonnement of lidmaatschap net zo snel weer op."

