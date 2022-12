Turkse inflatie stijgt niet verder, maar blijft torenhoog

De Turkse inflatie is in november voor het eerst in anderhalf jaar nagenoeg gelijk gebleven aan de maand ervoor. Het leven werd afgelopen maand 84,4 procent duurder. In oktober was dat nog 85,5 procent. Dat meldt het Turkse statistiekbureau TUÏK maandag bekendgemaakt.

Turkije heeft al bijna een jaar te maken met zeer hoge inflatie. Aan het begin van het jaar waren de prijzen nog ongeveer 50 procent hoger dan een jaar eerder. Inmiddels ligt dat percentage al enkele maanden boven de 80.

De torenhoge inflatie is vooral te wijten aan het onorthodoxe rentebeleid van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Volgens de meeste economische theorieën stijgt de inflatie als de rente lager wordt, omdat mensen dan minder verdienen aan het geld op hun bankrekening en het dus sneller uitgeven.

Erdogan keert die redenering om en denkt dat verlaging van de rente tot minder inflatie zal leiden. De Turkse centrale bank heeft onder druk de rente onlangs nog verder verlaagd.

Aanbevolen artikelen