Hypotheekrente daalt voor vijfde week op rij

De rentes op hypotheken zijn voor de vijfde week op rij verlaagd. Vooral de tarieven voor wie zijn hypotheekrente lang wil vastzetten, gingen relatief hard omlaag.

De verlagingen zijn prettig voor huizenkopers. Sinds het begin van het jaar zijn de rentes de hoogte in gegaan: van 1 tot 2 procent in januari naar 4 tot 5 procent eind oktober. Alleen in de zomermaanden gingen de rentes wat omlaag.

Sinds ongeveer een maand dalen de tarieven weer, blijkt uit een overzicht van Van Bruggen Adviesgroep. Zo geldt een hypotheekrente van gemiddeld 4,32 procent voor wie zijn tarief tien jaar wil vastzetten met NHG-garantie. Dat is 0,07 procentpunt lager dan een week eerder en 0,22 procentpunt lager dan eind oktober. Ook werd het een stuk goedkoper om de hypotheekrente voor twintig of dertig jaar vast te zetten. Het ging om een daling van 0,08 procentpunt in een week tijd.

Van Bruggen verwacht nog meer verlagingen. "Het is in de huidige marktomstandigheden heel lastig te voorspellen hoe de vaste hypotheekrentes zich de komende maanden ontwikkelen. Maar voor de komende week lijkt het in ieder geval heel waarschijnlijk dat de dalende trend aanhoudt."

De variabele rente loopt wel op. Zo kwam er in de voorbije vijf weken maar liefst 0,5 procentpunt bij. Dit komt doordat de variabele hypotheekrente sterk samenhangt met het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

Die heeft de laatste maanden zijn rentes enkele keren verhoogd en de verwachting is dat daar deze maand een verhoging bij komt. Hierdoor schiet de variabele hypotheekrente ook omhoog.

Aanbevolen artikelen