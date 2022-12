EU-landen verbruikten ook in november een kwart minder gas

Het gasverbruik in de Europese Unie was ook in november een kwart lager ten opzichte van eerdere jaren, meldt Financial Times . Het blok lijkt steeds minder afhankelijk te worden van Russisch gas.

EU-landen proberen sinds de start van de oorlog in Oekraïne minder afhankelijk te worden van Russische grondstoffen. Zo halen ze bijvoorbeeld meer gas uit Noorwegen, maar verbruiken ze ook minder. Het weer heeft een handje geholpen: het was in oktober en november een stuk warmer dan gebruikelijk en dus hoefde de kachel minder vaak aan.

Dat is volgens onderzoeksbureau ICIS ook terug te zien in het verbruik van de grootste gasverbruikers van Europa. Onze oosterburen verbruikten in november 23 procent minder ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar, terwijl Italianen 21 procent minder stookten. Frankrijk en Spanje zagen soortgelijke dalingen. In Nederland is het gasverbruik al maanden een kwart tot een derde lager.

Naast het zachte herfstweer speelt de hoge gasprijs volgens de onderzoekers van ICIS ook een grote rol. Hoewel de gasprijs de afgelopen maanden sterk is gedaald, ligt die nog altijd ruimschoots boven het gemiddelde van de afgelopen jaren. Die hoge prijs ontmoedigt het verbruik van gas.







