Rabobank verwacht komende jaren amper economische groei

De Nederlandse economie groeit de komende twee jaren nauwelijks, verwacht Rabobank. Oorzaken hiervan zijn onder andere de grote personeelstekorten en de hoge inflatie, waardoor veel consumenten de hand op de knip houden. De werkloosheid zal in dezelfde periode waarschijnlijk iets oplopen.

Rabobank denkt dat de economie dit jaar nog wel stevig groeit en verwacht een plus van 4,2 procent. Maar dit komt vooral doordat de economie in de eerste maanden goed herstelde van de klap van de coronapandemie. In de tweede helft van dit jaar is de klad er al in gekomen.